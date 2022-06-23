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التموين تعلن خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك السبت المقبل

الخميس، 23 يونيو 2022 10:25 ص
التموين تعلن خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك السبت المقبل الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم السبت المقبل، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة
 
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة قد تصل ل 20%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية  احتياجات المواطنين من هذه المنتجات  خلال أيام عيد الأضحى
 
وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات اصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.

التموين

استعدادات التضامن لعيد الاضحى المبارك

منتجات عيد الاضحى المبارك



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