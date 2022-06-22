اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 06:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين تطرح أسماكا طازجة ومجمدة بتخفيضات 20%.. فيديو

الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:24 م
التموين تطرح أسماكا طازجة ومجمدة بتخفيضات 20%.. فيديو التموين تطرح كميات كبيرة من الأسماك
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

ورصد  تلفزيون اليوم السابع  من دخل  أحد منافذ الشركة المصرية لتسويق الأسماك إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ضخ كميات كبيرة من الأسماك  بجانب أيضا مد المجمعات الاستهلاكية فى المناطق الأخرى بمنتجات الأسماك تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيحلى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير المنتجات بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وتوفر الشركة منتجات الأسماك من العديد من الجهات منها مزارع بركة غليون وأسماك بحيرة ناصر وكذلك الأسماك المستوردة ذات جودة عالية، حيث يتم طرح سمك بلطى طازج كبير بسعر يتراوح من 42 إلى 50 جنيها، كذلك طرح كميات كبيرة من أسماك البورى وماكريل  والرنجة والفسيخ  والجمبرى.


التموين

اسماك بمنافذ التموين

اسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار الأسماك

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة