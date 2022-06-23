الاتحاد الأوروبى: خطواتنا ضد مقاطعة كالينينجراد لا تشكل حصارا

كتب أحمد عرفة

أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أن الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد مقاطعة كالينينجراد لا تشكل حصارا على المقاطعة الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن الوضع مع كالينينجراد ليس حصارا، حيث لا نريد منع حركة المرور بين كالينينجراد وروسيا.

وتابع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، :لكن في نفس الوقت نحتاج إلى السيطرة لمنع الالتفاف على العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وهذا يجب أن يتم في نفس الوقت، وهذا ممكن".