إصابة 3 أشخاص باختناق فى حريق شقة سكنية بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، اليوم الخميس، في حريق شقة بقرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة هناء صابر، 35 عاما، ومحمد دسوقي، 15 عاما، وأحمد السنوسي، 15 عاما، بحالات اختناق، في حريق شقة بقرية أولاد عمر التابعة لمركز قنا، وتمكن الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هاني الاتربي، من السيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم والسيطرة على الحريق قبل امتداده.