إسراع إجراءات تحرير عقود تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضى قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعى اليد بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين الأراضى استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين، حيث تم تحرير 10320 عقدا بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1789 عقدا، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و469 طلبا منها 14 ألفا و513 طلبا صالحا للتقنين و2956 طلبا غير صالح للتقنين، حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كل الطلبات المتبقية.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وشدد المحافظ على أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، موجها بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكدا أن الحفاظ عليها واجب وطنى.

على جانب آخر أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء استمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل بمداخل المدن لإعادة الوجه والجمالي والحضاري وتحسين الصورة الجمالية أمام المواطنين والزائرين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بأعمال النظافة ورفع القمامة بطول كورنيش كفر صقر بمدخل المدينة من اتجاه أولاد صقر و رفع الأتربة من علي التلتوارات.

وفي الوحدة المحلية بحانوت تمت صيانة كشافات الإنارة وتغيير التالف منها بقرية عرب مرجاوى التابعة للوحدة المحلية بحانوت، وتم تركيب كشافات وإنارة الأماكن المظلمة، كما تمت إزالة النزلات العشوائية حفاظاً على أرواح المواطنين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس برفع تراكمات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس بمدينة بلبيس لخلق بيئة صحية نظيفة، كما قامت رئاسة المركز بحملات لرش الباعوض والناموس شملت الأعمال منطقة سعدون شرق شوارع سعد زغلول وجمال عبد الناصر ومنطقة مجلس المدينة، وقامت الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان برش قرى الكتيبة غرب والسعادات وكفر أيوب بجهاز الضباب الحرارى لمحاربة البعوض والناموس.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطه وشارع مولد النبي والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع سعد زغلول وشارع فاروق لتحقيق الإنضباط بشوارع وميادين الحي.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ابو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالملاك والتي شملت نظافة طريق الملاك / الشباب ومداخل القري والعزب علي الطريق، كما تم متابعة سير العمل بالوحدة الصحية بالحرية والتأكد من تقديم الخدمات الكافية للمرضى.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال النظافة ورفع التراكمات بالمدينة واشتملت الأعمال على استمرار نظافة المناطق التالية على مدار اليوم بالورديات الثلاثة ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى).

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة إزالة لرفع الاشغالات لضبط الشارع وامام مجمع المصالح الحكومية وتنفيذها بكل حسم وقوة والقضاء على الفوضى والعشوائية ومحاسبة المتعديين على الشارع العام والتزام الباعة الجائلين بالأماكن المحدده لهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بأعمال النظافة بمحيط المدارس و الطرق ومداخل القري ونقلها الي النقطة الوسيطة فضلاً عن شن حملة لرفع الاشغالات بالمدينة ومتابعة قص وتهذيب وتجميل مداخل المدينة لخلق بيئة نظيفة ورفع تراكمات القمامة من جميع النقط الثابتة للقمامة للمدينة و متابعة سيارة الكهرباء لعمل الصيانة اللازمة لاعمدة الانارة للطرق الرئيسية للمدينة والوحدات المحلية.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر بتكثيف حملات النظافة بجميع الأحياء بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع صناديق القمامة وذلك بالتنسيق مع إدارة النظافة والحملة الميكانيكية ورفع الأتربة والسفوحة بجميع المناطق والتأكد من رفع التراكمات على جانبي الطريق و تم رفع 16 طن مخلفات عن طريق الجمع المنزلى بسيارات الحملة والعمال فضلا عن رش شوارع المدينة ضد الحشرات ناقلة العدوي لمكافحة الحشرات الطائرة والبعوض وناقلات أمراض الصيف للحد من انتشار الناموس، كما تم صيانه أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة ووضع كشافات ليد ومراجعة التوصيلات والنزلات ولوحات التوزيع والخلايا الفرعية و إزاله النزلات المخالفة.