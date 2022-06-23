بتكلفة مليار و49 مليون جنيه.. تنفيذ 31 مشروعا خدميا وتنمويا فى بلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تنفيذ 31 مشروع خدمى وتنموى بمركز ومدينة بلبيس بقطاعات ( الصرف الصحى - الأبنية التعليمية – الإسكان – الشباب والرياضة ) وبتكلفة مالية بلغت مليار و 49 مليون و890 ألف جنيه.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بتكلفة مالية بلغت 873 مليون جنيه شملت تنفيذ الأتى الإنتهاء من تنفيذ أعمال توسعات شبكات إنحدار بلبيس بتكلفة مالية 53 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى تنفيذ توسعات شبكات انحدار للمناطق المستجدة (أبو لين – أرض الجوت – السلخانه – عبد المنعم رياض).

مشروع صرف أولاد سيف بإنشاء محطتى معالجة ورفع , ومشروع إنشاء محطة رفع صرف صحى الروضة بتكلفة اجمالية للمشروعين 300 مليون جنيه.

مشروع صرف صحى ميت جابر بإنشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 5 آلأف م3 / اليوم ومحطة رفع بتكلفة مالية 120 مليون جنيه.

مشروع صرف صحى قرى العدلية بإنشاء محطة معالجة بطاقة تصميمية 20 ألف م3/اليوم و8 محطات رفع بقرى ( العدلية – ميت حبيب – ميت حمل – الشغابنه – كفر اكياد – سندنهور – قهلة الجبل وكفر العرب ) وبتكلفة مالية 400 مليون جنيه.

ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلى أنه جارى تنفيذ 23 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 291 فصل جديد وبتكلفة مالية بلغت 174 مليون و 490 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة الدكتور محمد السيد السيد للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و350 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة الاحمدية للتعليم الأساسى لإضافة 22 فصل جديد وبتكلفة 10 مليون و 990 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة عواطف حسين القراط الإبتدائية لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 12 مليون و 950 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة أحمد طاهر كف للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 8 مليون و 800 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة عبدالله حجازى للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 7 مليون و610 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة الشهيد سليمان الإبتدائية لإضافة 16 فصل جديد وبتكلفة 8 مليون و 980 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة عزبة سعيد للتعليم الأساسى لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 8 مليون و 390 ألف جنيه.

إنشاء جديد لمدرسة محمود عبد القادر الإبتدائية لإضافة 12 فصل جديد وبتكلفة 8 مليون و 750 ألف جنيه.

إحلال كلى لعدد 11 فصل بمدرسة حلمى رجب للتعليم الأساسى بتكلفة 5 مليون و 900 ألف جنيه.

إحلال كلى لعدد 4 فصول بمدرسة الجفلى لرياض الأطفال بتكلفة مليون و 810 ألف جنيه.

إحلال كلى لعدد 3 فصول بمدرسة عمر بن عبد العزيز الإبتدائية بتكلفة 3 مليون و 30 ألف جنيه.

إحلال كلى لعدد 6 فصول بمدرسة عبد الصادق عز الإبتدائية بتكلفة 5 مليون و 280 ألف جنيه.

إحلال كلى لعدد 14 فصل بمدرسة رجب أحمد أبو زيد الإبتدائية بتكلفة 7 مليون و 460 ألف جنيه.

إحلال جزئى لعدد 20 فصل بمدرسة بلبيس الثانوية الصناعية بتكلفة 10 مليون و 20 ألف جنيه.

-إحلال جزئى لعدد 13 فصل بمدرسة كفر أيوب سليمان بتكلفة 8 مليون و 90 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 7 فصول بمدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسى بتكلفة 4 مليون و 470 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 12 فصل بمدرسة الشهيد محمد أحمد مهدى الإبتدائية بتكلفة 8 مليون و 110 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 7 فصول بمدرسة قرمله الإبتدائية بتكلفة 4 مليون و 940 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 12 فصل بمدرسة أحمد السيد حسنى للتعليم الأساسى بتكلفة 7 مليون و 910 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 11 فصل بمدرسة تل جراد للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون و 260 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 33 فصل بمدرسة الزوامل للتعليم الأساسى بتكلفة 10 مليون و 970 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 16 فصل بمدرسة الزوامل للتعليم الأساسى بتكلفة 10 مليون و 690 ألف جنيه.

أعمال توسع لعدد 12 فصل بمدرسة غيته للتعليم الأساسى بتكلفة 6 مليون و 730 ألف جنيه. , وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

أوضح محافظ الشرقية أنه جارى إنشاء مبنى وحدة الإطفاء بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية ببلبيس بمعرفة مديرية الإسكان وبتكلفة مالية بلغات 4 مليون و 977 ألف جنيه.

أضاف محافظ الشرقية أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مركزى شباب ( انشاص الرمل و السعادات ) بتكلفة 2 مليون و 400 ألف جنيه , وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع.