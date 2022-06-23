إحالة أوراق عاطل للمفتى بتهمة قتل عمه وزوجته بقنا

قنا صابر سعيد

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، أوراق عاطل متهم بقتل عمه وزوجة عمه بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف شمال قنا، لمفتي الجمهورية.

تعود أحداث الواقعة إلي عام 2021 عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بتهمة قتل عمه وزوجته، مقيمان بقرية القلمينا في الوقف شمال قنا، وذلك بالتعدي عليهم بالضرب وسرقتهما، ثم هرب من مكان الواقعة.

تم إحالة القضية إلي محكمة جنايات قنا والتحمل تحمل رقم 5675 لسنة 2021 والتي فضت بإحالة أوراق المتهم إلي المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.