إحالة أوراق سيدة وعشيقها للمفتي بقنا بسبب وضعها السم لأطفالها الثلاثة وزوجها

قنا صابر سعيد

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار طارق يسري، وعضوية المستشارين، أحمد فاروق الأنصاري، وطلال عبد الحميد رضوان، وأمانة سر كرم الطاهر ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، بإحالة أوراق ربة منزل وعشيقها، إلى المفتي، في قضية قتل 3 أطفال وإصابة الزوج.

كانت الأجهزة الأمنية، ضبطت سائقا اشترك مع الزوجة، في إحضار السم القاتل ووضعه في عبوات عصير، وقدمته الزوجة لزوجها وأطفالهما الثلاثة داخل المنزل، توفى على إثرها الأطفال الثلاثة وأصيب الزوج بحالة خطرة، بينما نجت طفلتهما الرابعة "أمنية" من الموت لعدم تناولها العصير، البداية جاءت عندما تبلغ لمركز فرشوط من المستشفي المركزي باستقباله عاملا، 32 سنة مقيم دائرة المركز، وأطفاله الثلاثة، مصابين بحالة تسمم إثر تناولهم عصير ووفاة (الأطفال) أثناء تلقيهم الإسعافات الأولية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إلي ارتباط زوجة المصاب 26 سنة، بعلاقة عاطفية مع سائق 26 سنة تم ضبطهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بقنا، بمواجهتهما اعترفا وأضاف المتهم الثاني بوجود علاقة مع المتهمة واتفاقهما علي التخلص من زوجها وأولادها وفـي سبيل ذلك قام بإحضار مادة سامة ووضعها فـي 4 عبوات عصير وقام بإعطائها للمتهمة والتي قامت بتقديمها للمجني عليهم (زوجها، أنجالهما)، وإيهام أقارب زوجها بتناول المجني عليهم عصير فاسد، بمواجهة المتهمة بأقوال المتهم الثاني أيدت ذلك، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمت إحالة القضية إلي محكمة جنايات نجع حمادي، والتي أحالت الأوراق إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام الزوجة وعشيقها.

