أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل شخصين على يد 3 آخرين فى الخليفة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل مقتل شخصين على يد 3 آخرين بمنطقة الخليفة، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص " إثنان منهم توفيا إثر إصابتهما بجروح طعنية" وطرف ثان 3 أشخاص، أحدهم مصاب بجرح بالرأس لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، الأمر الذى نتج عنه الإصابات التى أودت بحياة إثنين من الطرف الأول .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم حبس المتهمين.