ألمانيا تعلن إرسال فرق إغاثة إلى أفغانستان بعد الزلزال المدمر

كتب محمد جمال

أعلنت الحكومة الألمانية إرسال أطقم إغاثة ألمانية إلى منطقة الزلزال المدمر الذى ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان، صباح أمس الأربعاء.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس: "المهم في مثل هذه اللحظات هو واجب الإنسانية تجاه ناس في أزمة. بدأنا بالفعل تقديم مساعدات طبية عبر شركائنا الإنسانيين ميدانيًا، كما أن هناك فريقًا في الطريق، من منظمة يوهانيتر الخيرية المدعومة منا".

وأوضحت أن المنظمة ستدعم أعمال الإنقاذ ميدانيًا بتوفير أجهزة تقنية ومساعدات طبية وأطقم عمل أيضًا.

وذكرت بيربوك أن الحكومة تعتزم زيادة الموارد المالية للمنظمة الخيرية مشيرة إلى توفير المزيد من المساعدات للمنظمة في الأيام المقبلة.

وأكدت بيربوك أن المساعدات لم تذهب إلى طالبان بل إلى منظمات إغاثية يمكنها أن تصل مباشرة إلى المتضررين هناك مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ومنظمة الصحة العالمية.

وحسب البيانات الرسمية، لقي ما لا يقل عن 1000 شخص حتفهم وأُصِيب 1500 آخرين في الزلزال المدمر في أفغانستان على الحدود مع باكستان صباح أمس.