9 عادات سيئة تسبب ترقق الشعر.. منها الصبغات والتدخين

كتبت ميرفت رشاد

يأتي تساقط الشعر بمثابة صدمة ويشير بشكل غير مباشر إلى عاداتنا السيئة، بينما تلعب الجينات والصفات الوراثية دورًا في صحة شعرك، فإن عادات نمط حياتك اليومية هي عامل متساوٍ، تساقط الشعر طبيعي تمامًا ولكن إذا كان عملية يومية، فقد يكون مزعجًا بعض الشيء.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلد، يعاني الإنسان العادي من تساقط حوالي 50-100 شعرة يوميًا، ولكن أكثر من ذلك يمكن أن يسبب ترقق الشعر وفقدان حجم الشعر، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

9 عادات شائعة تسبب ترقق الشعر:



1. نظام غذائي غير صحي:



يمكن أن يكون لعاداتك الغذائية تأثير كبير على مشاكل تساقط الشعر، عندما يتبع الناس نظامًا غذائيًا معينًا للتخلص من الوزن ولكن لا يمكنهم تحمله على المدى الطويل، فاكتسب الوزن مرة أخرى ، ثم بحث عن المزيد من الأنظمة الغذائية لفقده مرة أخرى، تؤدي هذه الدورة المتقلبة من زيادة الوزن وفقدانه إلى اتباع نظام غذائي غير منتظم وسوء التغذية ، يليها تساقط الشعر، سيساعد وضع نظام غذائي مستدام كجزء أساسي من نمط حياتك شعرك على النمو بشكل أكثر صحة.

2. ربط شعرك بإحكام شديد:



يمكن أن يكون لشد شعرك للخلف باستمرار باستخدام تسريحات الشعر الضيقة آثار جانبية خطيرة، يقلل الشد والتوتر المستمر من تسريحات الشعر الضيقة من خط الشعر ، مما يؤدي إلى الضغط على بصيلات الشعر وإلحاق الضرر بها في نهاية المطاف، وفي أسوأ الحالات ، يؤدي إلى ثعلبة الشد ، وهي حالة تضعف فيها البصيلة بشكل دائم لتنبت مرة أخرى.

3. استخدام الكثير من أدوات الحرارة:



كلنا نحب تصفيف شعرنا بأنماط وتصفيفات شعر مختلفة. لتبدو جيدة ، نترك شعرنا يمر عبر الحرارة سواء كانت مكواة أو مجفف شعر ، فإن شعرنا يتحمل كل شيء، لا يسبب تصفيف شعرك في المناسبات أي ضرر ، لكن التصفيف المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تكسر الشعر ، لضمان الحد الأدنى من الضرر ، رطب شعرك قبل استخدام الأدوات الساخنة.

4. الإجهاد:



على الرغم من أننا نعلم جميعًا تأثير الإجهاد على أجسامنا ، لا يسعنا إلا أن نشعر به في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي الكورتيزول ، أو هرمون التوتر الذي يفرزه أجسامنا عندما يكون أذهاننا في حالة من النشاط المفرط ، إلى اختلالات هرمونية ، وتعطيل دورة النمو الصحي للشعر ، والالتهابات.

5. روتين غسل الشعر:



القاعدة الوحيدة التي يجب اتباعها أثناء غسل الشعر هي الشامبو على فروة الرأس ، والبلسم على الخيوط ، وعدم استخدام الماء الساخن أبدًا، بعد الغسيل ، قم بمعالجة الشعر الرطب برفق باستخدام منشفة قطنية من الألياف الدقيقة لامتصاص أفضل - بدون فرك.

6. أخطاء عند استخدام الفرشاة:



التنظيف بالفرشاة هو أسلوب كنا جميعًا نقوم به بشكل خاطئ، الخطوة الأولى هي فك تشابك الشعر أثناء تمشيطه، يؤدي استخدام رذاذ لفك تشابك الشعر من الأسفل بدلاً من الجزء العلوي إلى تمزيق الشعر مع استمرار عملية التمشيط، استخدمي مشطًا عريضًا للشعر الرطب والشعيرات الناعمة للشعر الجاف وتجنبي تمشيط الشعر عندما يكون مبللاً.

7. استخدام مستحضرات الشعر المحتوية على الكحول:



يعتبر محتوى الرصاص من الكحول في منتجات شعرك سببًا جذريًا لمشاكل شعرك، إذا بقي الكحول في الشعر لفترة طويلة بعد استخدامه ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل تكسر الشعر، ابحثى عن بدائل لطيفة على شعرك.

8. التدخين:



يعتبر التدخين من أسرع العوامل المسرعة لتساقط الشعر ، خاصة عند أولئك المعرضين بالفعل لهذه الحالة، يؤثر التدخين على مستويات تشبع الأكسجين الطبيعية مما يحد من عملية نمو الشعر، علاوة على ذلك ، يدخل التبغ الجلد ومجرى الدم وبصيلات الشعر مما يؤدي إلى ترقق الشعر.

9. الصبغات



تتسبب الصبغات الكيميائية الدائمة في تلف الشعر عن طريق اختراق الجلد الزائد، تزيل العمليات الكيميائية مثل التلوين والتبييض والفرد والتجعيد كل البروتينات والرطوبة من الشعر ، مما يجعله هشًا تتهيج فروة الرأس وتتقشر ، مما يؤدي إلى إتلاف شعرك.