5 أطعمة يجب إضافتها لنظامك الغذائى من أجل نمو شعر صحى

كتبت ميرفت رشاد

يشكل الشعر جزءًا مهمًا من شخصيتك العامة، لكن يواجه الكثير من الناس مشاكل متعلقة بتساقط الشعر أو قشرة الرأس أو بعض أنواع العدوى الأخرى، يجب أن تعلم أن النظام الغذائي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الشعر، يجب أن تكون على دراية بما يفيد شعرك وتغذيه فهناك بعض المواد الغذائية التي تعمل مثل السحر للشعر وتعزز نموه، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

العناصر الغذائية التي تحتاج إلى تضمينها في نظامك الغذائي لشعر صحي

1. بذور الحلبة

يعتبر الحديد والبروتين من العناصر الغذائية الأساسية لنمو الشعر وبذور الحلبة غنية بهما، تحتوي بذور الحلبة أيضًا على تركيبة فريدة من المركبات النباتية الفلافونويد والسابونين، يُعتقد أن هذه المركبات تحفز نمو الشعر بسبب آثارها المضادة للالتهابات والفطريات.

2. أوراق الكاري

هذه المعجزات تعمل على الشعر، أوراق الكاري مليئة بمضادات الأكسدة ، ولها أيضًا خصائص مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، تحتوي على أحماض أمينية ، مما يعني أنها يمكن أن تساعدك على التخلص من قشرة الرأس والتهابات فروة الرأس الطفيفة وفي النهاية تعزيز نمو الشعر.

3. بذور الكتان

تتكون من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة التي تميل إلى القضاء على الملوثات والخلايا الميتة من فروة رأسك. أيضًا ، يمكن إضافة جل بذور الكتان كمرطب لفروة الرأس والشعر لتعزيز النمو وتعزيز جودة حالة شعرك.

4. الصبار

الألوفيرا مليء بفيتامينات أ، ج ، هـ.كل هذه الفيتامينات معروفة بتعزيز نمو الخلايا الصحية وتجعل الشعر لامعًا. فيتامين ب 12 وحمض الفوليك موجودان أيضًا في جل الصبار، كل من هذه المكونات يمكن أن تمنع شعرك من التساقط.

5. الزنجبيل

هذا هو أحد أكثر التوابل استخدامًا في جميع أنحاء العالم، يحتوي على العديد من المكونات النشطة ، بما في ذلك gingerol و zingerone و shogaol و beta bisabolene. بينما يبقينا دافئًا ويقينا من البرد والسعال ، فهو مفيد أيضًا في علاج قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس، نظرًا لخصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة ، يميل الزنجبيل إلى الحفاظ على البشرة نظيفة وصحية. بشكل عام ، يحفز نمو الشعر. يمكنك أيضًا الحصول عليه إذا كان شعرك رقيقًا بينما يعطي الزنجبيل أيضًا ملمسًا لامعًا وناعمًا على الشعر.