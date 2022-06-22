وقال كارنر - في تصريحات - أن الجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعًا هي الاحتيال عبر الإنترنت والهجمات على البيانات وأنظمة الكمبيوتر.

وأوضح أنه نظرًا لزيادة حجم البيانات وزيادة الترابط بين التقنيات يتزايد أيضًا خطر الهجمات الإلكترونية، لافتا إلى تزايد احتمالات التعرض للهجوم رقميًا كل عام، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2025 سيكون هناك أكثر من 75 مليار جهاز حول العالم متصل بالإنترنت.

ولفت الوزير إلى أن الجرائم الإلكترونية تعرف بالمعنى الأوسع على أنها جرائم جنائية تُستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتخطيط وإعداد وتنفيذ الجرائم الجنائية التقليدية مثل الاحتيال وتهريب المخدرات والابتزاز.