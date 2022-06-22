وذكرت وكالة أنباء /بيلتا/ البيلاروسية أن توقيت زيارة لافروف يتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا وروسيا.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن "المحادثات المقبلة بين وزير الخارجية الروسي ونظيره البيلاروسي ستركز على سبل تعزيز التعاون في ملف السياسة الخارجية إلى بحث آخر تطورات أبرز الأزمات الدولية الملحة.