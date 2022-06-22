مياه الشرب بقنا: نسبة تغطية الصرف الصحي ارتفعت إلى 60%

كتب أحمد عرفة

أكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، أن تغطية المياه في الحضر بالمحافظة كانت 60%، و3% في الريف، لكن زادت هذه النسبة إلى 99% في الحضر و98.5% في الريف، وبحلول المرحلة الثانية من المشروع الرئاسي حياة كريمة، سيتم الانتهاء من تغطية المياه بالكامل، و100% للصرف الصحي، وهو ما يعبر عن ثورة حقيقية في تغطية المياه والصرف الصحي.

وأضاف عرفة في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن نسبة تغطية الصرف الصحي في قنا كانت لا تتعدى 6% منذ 7 سنوات، لكن بدخول مشروعات البنك الدولي بلغت التغطية 12%، ومع تنفيذ مشروعات المشروع الرئاسي "حياة كريمة" على الأرض بلغت هذه التغطية 60%.

وتابع رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا، أن رسالة شركة المياه في المحافظة هي كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن: لدينا معامل في كل مراكز المحافظة ومعمل مركزي لتحلية المياه حاصل على شهادات الجودة العالمية، ونرفع كفاءة كل المعامل ولا نضخ نقطة مياه في الشبكة إلا بعد التأكد من أن المياه مطابقة للمعايير، ونسبة المواد المطلوبة في المياه مطابقة تماما للمواصفات، فالمياه التي يشربها أبناؤنا وأهالينا نظيفة 100%.

ولفت رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة قنا إلى أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا على مستو موازنتها، فبعد أن كانت لا تتعدى 100 مليون جنيه في السنة، ولكن خلال 7 سنوات تجاوزت 6 مليارات جنيه: نفذنا مشروعات كانت المفروض تنفذ في 40 سنة قادمة.