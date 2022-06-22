محافظ بنى سويف يوجه بدراسة حلول تخفيف انحدار دوران طريق إهناسيا / الفيوم

بنى سويف - هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة النقل، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الحلول الفنية الممكنة، بشأن الدوران الذي يربط مركز إهناسيا بطريق الفيوم، والذي يوجد به انحدار مفاجئ يتسبب في وقوع حوادث مرورية بتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه المفتوح بالمواطنين للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم في مختلف النواحى، وذلك في حضور المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المحاسب نشأت فيهم رئيس مركز ومدينة اهناسيا، مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

استعرض " ناصر" مستجدات الوضع الخاص بهذا الطريق والإجراءات المنفذة مع الجهة الاستشارية " كلية الهندسة بجامعة بني سويف" والمقترحات المطروحة لإمكانية تخفيف الانحدار بالدوران، تمهيداً لإدراج المشروع في خطة الرصف.

كما ناقش المحافظ، خلال اللقاء، عدداً من الشكاوى لبعض المواطنين، موجهاً بدراستها والعمل على حلها حسب المتاح من الإمكانيات، مؤكداً على إعلام المواطنين بالإجراءات والخطوات المنفذة حيال شكواهم.

وعلى جانب آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج ورش العمل والاجتماعات التي تنفذها وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة السبع، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتي من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، بجانب القضايا السكانية المختلفة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لاسيما في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازي مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ، أهمية مواصلة جهود اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية، واستمرار هذه الجهود، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات، مشيرا إلى دعمه المتواصل لوحدة السكان وكافة الجهات المعنية والشريكة، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن، لاسيما أن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشودة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لوحدة السكان" التي شكلها محافظ بني سويف لتعمل تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ "بلال حبش"، لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وذلك في ضوء توجيهات الوزارة بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات، حيث أشار الأستاذ قرني عبد الحليم رئيس الوحدة _ إلى أنه تم عقد ندوة بمركز شباب قرية دموشيا بمشاركة 42 سيدة بالتعاون مع القومي للطفولة والأمومة ،وتناولت موضوع أضرار وتداعيات الزيادة السكانية وكيفية مواجهتها وعلاقة النمو السكاني بالجوانب الاقتصادية، وأضرار الزواج المبكر وزواج القاصرات والجوانب الصحية والقانونية والدينية والأمية وتأثيراتها السلبية في انتشار مفاهيم وأفكار مغلوطة عن تنظيم الأسرة والإنجاب.

شهدت الندوة حضور كل من: المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ألطاف رياض مدير المجلس القومى للطفولة والأمومة ورانيا محمد منسقة سكان مركز بنى سويف، محمد عدوى المستشار القانونى للمجلس القومى للطفولة والأمومة، سيدة عبد المجيد منسقة القرية باهناسيا الخضراء.