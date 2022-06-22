محافظ الشرقية يشدد على سرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع منيا القمح

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة لمدينة منيا القمح لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية اولا بأول لخلق جو بيئي صحى للمواطنين، وكذلك متابعة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (سعد زغلول – الحرية – ميامي - مسجد الصحابة - بنك القاهرة- الشيخ جودة - الإدارة الصحية) بتكلفة 34 مليونا و392 ألف جنيه، مشدداً على المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديريه الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف لسرعه انهاء الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
كما تفقد محافظ الشرقية الأعمال التمهيدية الجارية لرصف وازدواج امتداد الطريق الدائرى بدءاً من ميدان المنسى وصولاً لقرية الجديدة بطول 2650 م والتى تشمل تبطين بالدبش علي جانبي المصرف القليوبي بعرض 9 م وفرش الرمال ووضع طبقات السن ، وبتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق باعتباره محور مروري جديد يُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.
شهدت جولة المحافظ بمدينة منيا القمح متابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل المدينة إتجاه منيا القمح - الزقازيق والتي تشمل توسعة المدخل وتركيب لوحة جدارية بعرض 20 م وارتفاع 4.5 م بعد أن تم إعتمادها من لجنة التراث الحضاري بالديوان العام، وكذلك غرس أعمدة إنارة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل المدينة.
كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم علي الطبيعة موجها رئيس المركز بفحصها وتلبيه كافة إحتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحه فوراً.
أكد محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.
كما تابع محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف التطوير الجارية بامتداد شارع القومية بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع، تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
وشدد محافظ الشرقية علي ضرروة تكثيف ورديات العمل طوال اليوم مع التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بما يتيح الفرصة امام الشركة المنفذة لاستكمال أعمالها والانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد وليشعر سكان المنطقة بحجم اعمال التجميل التي تنفذها المحافظة.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة امتداد شارع القومية بطول 525 م وعرض 16 متر وتم الانتهاء من وضع طبقة الأساس لرش مادة التشريب وإنشاء الطبقة الإسفلتية وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ، لتحقيق الانسيابية المرورية بالشوارع وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.
تابع محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة و التيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية، مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وفى هذا الإطار إستعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (10310) عقد بمراكز المحافظة ، بالإضافة إلى وجود ( 1791) عقد من المنتظر تحريره ، وقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و469 طلب منها عدد 14 ألف و 513 طلب صالح للتقنين و عدد (2956) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
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