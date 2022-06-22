محافظ الشرقية يشدد على سرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية زيارة لمدينة منيا القمح لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية اولا بأول لخلق جو بيئي صحى للمواطنين، وكذلك متابعة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (سعد زغلول – الحرية – ميامي - مسجد الصحابة - بنك القاهرة- الشيخ جودة - الإدارة الصحية) بتكلفة 34 مليونا و392 ألف جنيه، مشدداً على المهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديريه الطرق لإزالة كافة المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف لسرعه انهاء الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما تفقد محافظ الشرقية الأعمال التمهيدية الجارية لرصف وازدواج امتداد الطريق الدائرى بدءاً من ميدان المنسى وصولاً لقرية الجديدة بطول 2650 م والتى تشمل تبطين بالدبش علي جانبي المصرف القليوبي بعرض 9 م وفرش الرمال ووضع طبقات السن ، وبتكلفة إجمالية 41 مليون جنيه ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق باعتباره محور مروري جديد يُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة.

شهدت جولة المحافظ بمدينة منيا القمح متابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بمدخل المدينة إتجاه منيا القمح - الزقازيق والتي تشمل توسعة المدخل وتركيب لوحة جدارية بعرض 20 م وارتفاع 4.5 م بعد أن تم إعتمادها من لجنة التراث الحضاري بالديوان العام، وكذلك غرس أعمدة إنارة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية علي مدخل المدينة.

كما إلتقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم علي الطبيعة موجها رئيس المركز بفحصها وتلبيه كافة إحتياجاتهم في إطار الإمكانيات المتاحه فوراً.

أكد محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

كما تابع محافظ الشرقية مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال الرصف التطوير الجارية بامتداد شارع القومية بمدينة الزقازيق للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وإسراع الخطى في تنفيذ الأعمال الجارية لخلق السيولة المرورية المطلوبة بالشارع، تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية علي ضرروة تكثيف ورديات العمل طوال اليوم مع التنسيق مع إدارة المرور لتنظيم الحركة المرورية بما يتيح الفرصة امام الشركة المنفذة لاستكمال أعمالها والانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد وليشعر سكان المنطقة بحجم اعمال التجميل التي تنفذها المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل أنه جاري الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة امتداد شارع القومية بطول 525 م وعرض 16 متر وتم الانتهاء من وضع طبقة الأساس لرش مادة التشريب وإنشاء الطبقة الإسفلتية وذلك ضمن خطة رصف الشوارع الداخلية بمنطقتي القومية وفلل الجامعة بمدينة الزقازيق وبتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه ، لتحقيق الانسيابية المرورية بالشوارع وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

كما التقى محافظ الشرقية، المحاسب عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادي ههيا الرياضي ، في حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ، لبحث ومناقشة موقف إنشاء المبني الإداري بالنادى.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الإسكان بفحص المبني وإعداد تقرير مفصل من الناحية الإنشائية والهندسة للمبنى ، وكذلك قيام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بمراجعة التراخيص الممنوحة للنادي لإقامة المبني الإداري.

وتناول اللقاء طرح مشكلة تضرر النادي من تكرار طفح مياه الصرف الصحي الخاصة بالمساكن الشعبية المطلة على ملعب النادي ، ليصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة الإسكان بإدراج المساكن الشعبية بمركز ههيا ضمن خطة الصيانة العاجلة التي تقوم بها المديرية مطلع الشهر القادم لمعالجة مشاكل الصرف الصحي وتوفير بيئة صحية وآمنه لرواد النادى.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة باستعجال الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء ملعب كرة قدم والبدء فوراً في أعمال الانشاء بعد الانتهاء من حل مشكلة الصرف الصحي.

وقدم رئيس وأعضاء نادي ههيا الرياضي الشكر لمحافظ الشرقية لإستقبالة لهم اليوم بمكتبه وطرح كافة المشاكل التي تواجه النادي وتكليف الجهات العنية بفحصها وحلها فورا للإرتقاء بمستوي الخدمات الرياضية والإجتماعية الثقافية لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي.