ما هو التصلب في مرض باركنسون؟

كتب - حسام الشقويرى

‌ التصلب هو أحد الأعراض الرئيسية لمرض باركنسون ويتميز بتصلب العضلات، و على الرغم من اختلاف مستوى الشدة ، إلا أن هناك خيارات علاجية متاحة يمكنها تقليل الشدة وإبطاء تقدم الصلابة، وأعراض مرض باركنسون يمكن أن تختلف بين الأشخاص، وقد تمر دون أن يلاحظها أحد في وقت مبكر من التطور، وتميل إلى البدء وتكون أسوأ في جانب واحد من الجسم، و يتأثر كلا الجانبين في النهاية بمرض باركنسون، حسبما نشر موقع webmd

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض باركنسون ما يلي:

رعشة ورجفة

بطء الحركة ، أو تباطؤ الحركة

تصلب العضلات

فقدان التوازن والتنسيق

خلل التوتر العضلي أو التشنجات العضلية

وضعية منحنية

مع تفاقم الأعراض ، تتطور الأعراض الثانوية بسبب فقدان التحكم في المحرك. تشمل بعض الأعراض ما يلي:

فقدان تعابير الوجه

التغييرات في الصوت

التغييرات في خط اليد

القلق والاكتئاب

مشاكل في المضغ والبلع والأكل

صعوبة التبول

اضطرابات النوم مثل متلازمة تململ الساق

أسباب مرض باركنسون. يتسبب مرض باركنسون في تحلل خلايا عصبية معينة في الدماغ. يؤدي فقدان الخلايا العصبية أو الخلايا العصبية إلى عدم انتظام نشاط المخ وضعف الوظيفة الحركية.

من غير المعروف بالضبط ما الذي يسبب مرض باركنسون، بينما يمكن أن تؤدي بعض الاختلافات الجينية إلى الإصابة بمرض باركنسون ، إلا أنها غير شائعة، لا توجد طريقة ملموسة لمنع تطور مرض باركنسون.

الذكور البالغون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكبر هم أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون.

إذا كان لديك الكثير من أفراد الأسرة مصابين بمرض باركنسون ، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة به.

تشخيص مرض باركنسون .



من الصعب تشخيص مرض باركنسون. لا توجد اختبارات تكتشفها. سيقوم طبيبك أو طبيب الأعصاب بتشخيص الحالة بناءً على الأعراض والتاريخ الطبي.

معالجة مرض باركنسون.

لا يوجد علاج، وتستخدم الأدوية وتغيير نمط الحياة والعلاج الطبيعي لإدارة الأعراض .