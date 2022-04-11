اليوم العالمى لمرض باركنسون: الأعراض التى يعانى منها معظم المرضى وطرق العلاج

كتبت إيناس البنا

يحتفل العالم بمرض الشلل الرعاش أو ما يعرف باسم مرض باركنسون يوم 11 أبريل من كل عام، وهو اضطراب حركي عصبي يتجلى في الرعشة، والاهتزاز وعدم التوازن، المرض الذي لا يوجد له علاج، تبدأ هذه الحالة ببطء ثم تتطور بمرور الوقت، يمكن لكل من الرجال والنساء تطوير هذه الحالة، ومع ذلك، فإن الرجال أكثر عرضة له بنسبة 50 %.

وفقًا لموقع "healthline" غالبًا ما يُشار إلى العمر باعتباره عامل الخطر الرئيسي المرتبط بمرض باركنسون لدى غالبية المرضى الذين يصابون به في سن الستين أو بعد ذلك، ومع ذلك، هناك بعض المرضى الذين قد يضطرون إلى معاناة ظهور مبكر قد يحدث قبل سن الخمسين. في اليوم العالمي لمرض باركنسون ، نقدم لكم وصفًا تفصيليًا للاضطراب العصبي ، وأعراضه الأكثر ضعفًا ، وبعض النصائح للتكيف مع المرضى .

ما الذي يسبب مرض باركنسون؟

بحسب المعهد الوطني للشيخوخة، يحدث مرض باركنسون عندما تموت الخلايا العصبية في منطقة الدماغ التي تتحكم في الحركة - العقد القاعدية - أو تتعطل، تنتج هذه الخلايا العصبية أو الخلايا العصبية مادة كيميائية في الدماغ تعرف باسم الدوبامين. لذلك ، عندما تموت الخلايا العصبية أو تتعطل ، فإنها تفشل في إنتاج مستويات كافية من الدوبامين الذي يؤدي إلى ظهور الأعراض المرتبطة بالحركة لمرض باركنسون. لا يزال الخبراء غير متأكدين من كيف ولماذا تضعف الخلايا ، لكنهم يلقون باللوم على الجينات أو الطفرات الجينية الموروثة.

ما هي أعراض مرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو ثاني أكثر أمراض التنكس العصبي شيوعًا التي تصيب البالغين على مستوى العالم، وفقًا لدراسة العبء العالمي للمرض في عام 2018 ، تضاعف انتشار مرض باركنسون على مستوى العالم خلال العقدين الماضيين.

يبدأ مرض باركنسون عادة ببطء ثم يزداد سوءًا بمرور الوقت. بعض الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا التي يعاني منها المرضى هي:

الهزات

صعوبة في المشي والكلام

حركة بطيئة

تصلب العضلات وتيبس الأطراف

منحن على الموقف

مشاكل التنسيق

التواء العضلات والتشنجات

قلة تعابير الوجه

تغييرات الكلام والصوت

قد يبلغ بعض المرضى أيضًا عن تغييرات سلوكية مثل :

كآبة

إعياء

صعوبات في الذاكرة

مشاكل النوم

كيف تتعامل مع مرض باركنسون؟

مرض باركنسون هو اضطراب عصبي مزمن لا يوجد له علاج أو تقنيات وقائية نهائية، ومع ذلك ، هناك بعض الطرق البسيطة غير الطبية للتعامل معها.

بالنسبة الى جون هوبكنز ميديسن يمكن أن يساعد ما يلي المريض في التعامل مع المرض وتخفيف الأعراض وتحسين نوعية الحياة، وتشمل هذه: