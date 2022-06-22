كيف ساهم مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول فى رفع كفاءة الأداء؟

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع رفع كفاءة الأداء في عدد من المجالات بالقطاع فقد تم على مدار السنوات الثمانى الماضية مايلى :

1- دمج عدد من الشركات التى تعمل فى مجالات متشابهة بما يحسن فى كفاءة الأداء ويساهم فى ترشيد النفقات.

2- تحقيق تقدم ملموس في رفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع من خلال:

3- الوصول إلى المعدلات الطبيعية لنمو استهلاك الطاقة في القطاع نتيجة لجهود إصلاح دعم الطاقة.

4- وضع الإطار المؤسسي لإدارة أنشطة كفاءة استهلاك الطاقة في القطاع، وجاري إعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص.

5- تحقيق وفر في استهلاك الطاقة يصل إلى 820 مليون جنيه مصري سنوياً من خلال تطبيق إجراءات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة.

6- ربط هيئة البترول والشركات القابضة مع 79 شركة من شركات القطاع لجمع بيانات استهلاك الطاقة اوتوماتيكياً وتم الربط مع وزارة البترول.

7- إعداد خارطة طريق لإنشاء نظام لإدارة الطاقة بقطاع البترول بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى(الجايكا).

8- تنفيذ خطة تدريبية لبناء القدرات للعاملين في مجال كفاءة الطاقة حيث تم تنفيذ 72 برنامجاً تدريبياً لأكثر من ألف متدرب وجارى تنظيم 282 برنامجاً تدريبياً لأكثر من 275 متدرباً ضمن برنامج الوزارة لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

9- تنظيم ثلاث دورات من مؤتمر ومعرض كفاءة الطاقة في القطاع.

10- البدء في إجراءات إنشاء مركز التميز لتحسين كفاءة الطاقة والأداء التشغيلي.