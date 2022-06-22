قطاع الأعمال: مياه الشرب والصرف الصحى أهم مشروعات حياة كريمة

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات قطاع الأعمال العام، تحقيق معدلات انجاز كبيرة فى مشروعات حياة كريمة، خاصة فى الصعيد، حيث تأتى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على رأس المشروعات التى يتم تنفيذها فى المبادرة، لخدمة نحو 60 مليون مواطن وبتكاليف اجمالية تصل لنحو تريليون جنيه .

كشف المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والانشاءات ايجيكو، التابعة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لـ"اليوم السابع" أنه تم افتتاح مشروع محطة وشبكات صرف صحى المراشدة التابعة لمركز الوقف، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية جميع القطاعات الخدمية فى قرى الريف المصرى.

أضاف أبو شبانة إنه تم تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع صرف صحى المراشدة وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروع 10 آلاف م٣/ يوم للمرحلة الأولى وتصل الي 18 ألف م٣/ يوم للمرحلة الثانية لخدمة 47 ألف نسمة بقريتي المراشدة والقلمينا، بتكلفة إجمالية بلغت 337 مليون جنيه .

وحول بقية مشروعات حياة كريمة أشار أن الشركة تنفذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك فى مركز مغاغة بمحافظة المنيا بقيمة 700 مليون جنيه وهناك العديد من المشروعات التي تم إنجازها بجانب انجاز مشروعات بنسب تزيد على 90‎%‎، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تصميم وتنفيذ محطة معالجة صرف صحى بطاقة من 25 ألف إلى 40 ألف متر مكعب يوميا، مع تنفيذ الصرف الصحى لقرى بنى خالد، ونزلة بنى خالد، وشم البصل البحرية، وشم البصل القبلية ونزلة أحمد يونس، بمركز مغاغة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر الخدمة لآلاف المواطنين فى تلك القرى المحرومة.

أوضح أنه يتم تنفيذ مشروعا كبيرا يضم 8 قرى بمركز ادفو محافظة أسوان في إطار الاهتمام الكبير من الدولة بتنمية الصعيد، لافتا أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد ،ومحطات معالجة لـ8 قرى بالمركز، بما يضمن توصيل الخدمة لمئات الآلاف من المواطنين المحرومين منها، وذلك بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه.