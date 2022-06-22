فوائد مجهولة لأوراق المانجو.. اعرف ازاى تستفيد منها

كتبت ميرفت رشاد

المانجو ، فاكهة الصيف المثالية، ولكن من كان يتخيل أن الفاكهة الحلوة واللذيذة مثل المانجو يمكن أن تكون أيضًا طعامًا صحيًا خارقًا غني بفيتامين أ وفيتامين ج والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والمغنيسيوم. ليس هذا فقط ، أوراق المانجو التي غالبًا ما تتجاهلها يمكن أن تعمل كدواء عشبي رائع، وهى مليئة بالخصائص العلاجية والطبية، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

تتنوع فوائد أوراق المانجو وهى واسعة النطاق لدرجة أنها تحظى بأهمية كبيرة في الطب الشرقي أيضًا، تكون حمراء أو أرجوانية عندما تكون طرية وجديدة، وتنمو إلى اللون الأخضر الداكن ولها جانب سفلي شاحب، هذه الأوراق تحتوي على الفيتامينات ج ، ب ، أ . كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأخرى.

هذه الأوراق لها خصائص قوية مضادة للأكسدة لأنها تحتوي على نسبة عالية من مركبات الفلافونويد والفينولات، يمكن غليها في الماء لصنع مغلي أو يمكن تناولها في شكل مسحوق، في جنوب شرق آسيا ، تُطهى أوراق شجرة المانجو الرقيقة وتؤكل. أيضًا للأغراض الطبية ، يجب استخدام الأوراق الصغيرة، لكن يجب على المرء أن يكون حذرًا ، حيث يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للميكروبات في أوراق المانجو في علاج الأمراض المختلفة بشكل فعال.



5 فوائد مفاجئة لأوراق المانجو ربما لم تكن تعرفها ينظم مرض السكرى: أوراق المانجو مفيدة جدًا للتحكم في مرض السكري ، تحتوي أوراق شجرة المانجو الرقيقة على مادة العفص التي تسمى الأنثوسيانيدينس والتي قد تساعد في علاج مرض السكري المبكر، كما أنه يساعد في علاج اعتلال الأوعية الدموية السكري واعتلال الشبكية السكري. أوراق المانجو مفيدة جدًا للتحكم في مرض السكري ، تحتوي أوراق شجرة المانجو الرقيقة على مادة العفص التي تسمى الأنثوسيانيدينس والتي قد تساعد في علاج مرض السكري المبكر، كما أنه يساعد في علاج اعتلال الأوعية الدموية السكري واعتلال الشبكية السكري.



يخفض ضغط الدم: تساعد أوراق المانجو على خفض ضغط الدم لأنها تمتلك خصائص خافضة للضغط تساعد في تقوية الأوعية الدموية وعلاج مشكلة الدوالي.



يحارب الأرق: بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من القلق ، يمكن أن تكون أوراق المانجو علاجًا منزليًا جيدًا، أضف القليل من أوراق المانجو إلى ماء الاستحمام هذا يساعد في إرخاء جسمك وانتعاشه.



يعالج حصوات المرارة والكلى: تساعد أوراق المانجو في علاج حصوات الكلى وحصوات المرارة، يساعد الاستهلاك اليومي من مسحوق أوراق المانجو المطحون جيدًا مع الماء المحفوظ في كأس طوال الليل في تكسير الحجارة وإخراجها.



يعالج مشاكل الجهاز التنفسي:

أوراق المانجو مفيدة لجميع أنواع مشاكل الجهاز التنفسي ، إنه مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من البرد والتهاب الشعب الهوائية والربو، يساعد شرب مغلي مصنوع عن طريق غلي أوراق المانجو في الماء مع القليل من العسل على علاج السعال بشكل فعال، كما أنه يساعد في علاج فقدان الصوت.