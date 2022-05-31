كل واطمن.. تناول المانجو يساعدك على إنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

ليس هناك شك في أن المانجو هي الفاكهة المفضلة في الصيف، ويمكن تناولها بأشكال مختلفة، من عصير المانجو، إلى الآيس كريم ومع ذلك، فإن أولئك الذين يراقبون وزنهم عادة ما يكونون حذرين من تناوله لأنه من المعروف أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل يجب تضمين المانجو في نظامنا الغذائي لفقدان الوزن؟ في السطور القادمة سنوضح الإجابة وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

قالت أخصائية التغذية الهندية، شيخا كوماري، إن الأبحاث تشير إلى أن المركبات النشطة بيولوجيًا والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في المانجو قد تثبط الخلايا الدهنية والجينات المرتبطة بالدهون، مما يشير إلى أن الفاكهة يمكن أن تكون مفيدة للتحكم في الوزن.

وأضافت شيخا كوماري، أن تناول المانجو يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن أيضًا، تمتلك المانجو مؤشرًا معتدلًا لنسبة السكر في الدم يتراوح من 40-60 ، مما يجعل المتوسط ​​حوالي 50، وهو أمر جيدـ تعتبر الأطعمة التي تحتوي على مؤشرات نسبة السكر في الدم أقل من 55 منخفضة الفواكه التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم ، لذلك عندما يتم تناولها باعتدال فهي مفيدة لفقدان الوزن.

ليس فقط لفقدان الوزن، قد تثبت المانجو أنها مفيدة في تعزيز المناعة أيضًا، من بين الفوائد الصحية، فهى مصدر ممتاز لفيتامين ج وفيتامين أ، مما قد يحسن صحة العين والجهاز المناعي، تحتوي الفاكهة أيضًا على حمض الفوليك وفيتامين ك وفيتامين هـ والعديد من فيتامينات ب التي لها العديد من الأدوار المهمة في الجسم، لذا ، إذا كنت تخطط لتناول هذه الفاكهة اللذيذة هذا الموسم ، تذكر أنه يجب عليك دائمًا تناول مثل هذه الأطعمة باعتدال.