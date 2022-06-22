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واعداد كورونا انخفضت بشكل كبير..

عميد كلية طب القاهرة: الدولة تدعم قصر العيني بـ 1.5 مليار جنيه سنويا

الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:06 م
عميد كلية طب القاهرة: الدولة تدعم قصر العيني بـ 1.5 مليار جنيه سنويا د هالة صلاح خلال مؤتمر قصر العينى
كتبت أمل علام

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أكدت الدكتورة هالة صلاح عميد كلية طب قصر العينى، أن الدولة تدعم مستشفيات قصر العيني بمليار ونصف المليار جنيه سنويا، موضحة أنه يتم علاج المرضى مجانا من خلال نفقة الدولة، أو التامين الصحي.

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 د همت الحداد سكرتير عام المؤتمر 

وقالت عميد كلية طب قصر العينى، في تصريحات لــ" اليوم السابع"، الاستمرار في تدريب الخريجين من خلال المؤتمرات بعد توقف لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

 

وأشارت إلى إنه يتم استقبال 2.5 مليون مريض في السنة، ما بين العمليات، والعيادات الخارجية، في كل التخصصات، موضحة، إن التبرعات تمثل فقط 20 % من ميزانية قصر العينى، وسيتم افتتاح وحدتين جديدين بقسم النساء والتوليد يوم 29 يونيو.

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.د هالة صلاح فى الوسط مع اساتذة الكلية 

وأشارت، إلى أن أعداد كورونا انخفضت بشكل ملحوظ جدا، فلدينا حوالى 3 حالات فقط بالمستشفى في وحدة منعزلة عن الأقسام الأخرى، وقصر الفرنساوى تم افتتاحه للمرضى لجميع التخصصات، موضحة، إنه  تم تخصيص جزء صغير لمرضى كورونا، مضيفة، " مستعدين لاستقبال أعداد كورونا حاليا لأننا تعلمنا وتدربنا على التعامل مع مريض كورونا"، موضحة أننا قمنا بتطعيم كل الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى بالجرعات التعزيزية ووفرنا جميع اللقاحات العالمية.

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د ابراهيم الابراشى استاذ الباطنة 

وأضافت، إن لدينا كافة التخصصات، وانضباط بالعملية التعليمية، وورقة الطالب يصححها أكثر من 15 مصحح، وأصبح ترتيبنا رقم 126 كأفضل كلية طب بالعالم حسب تصنيف التايمز على 3900 كلية طب.

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د هشام طراف استاذ الباطنة والحساسية 

وأضافت، قمنا بفتح قاعة الامتحانات الألكترونية لطلبة طب قصرالعينى بتوفير 2900 جهاز كمبيوتر، واليوم بدا أول امتحان تجريبي له، ويعتبر نقلة نوعية في نظام الامتحانات والتي سيتم تفعليها العام المقبل، حيث سيتم التصحيح من خلال الكمبيوتر، ونستطيع الاستعانة بالفيديو والصور أو التعليق على الصور أو التعليق على الخبراء من خلال الكمبيوتر خلال الامتحانات، بحيث نخرج من مستوى الحفظ في الدراسة إلى التدريب العملي.

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خلال المؤتمر 

وقالت، إننا سنقوم بفتح معمل التدريب في معمل المحاكاة، والذى يحتوى على أحدث العرائس للمحاكاة لطلبة الطب، ويمكن ادخال أى معلومات للطالب للاستفادة منها عن أى أمراض للتدريب عليها.

جاء ذلك خلال مؤتمر الــ 22 لقسم الباطنة بطب قصر العيني، والذى حضره حضر المؤتمر عدد كبير من الأطباء من مختلف الجامعات المصرية ومنهم الدكتور عمرو المليجي رئيس قسم الباطنة، والدكتور إبراهيم الابراشي أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، والرئيس السابق للقسم، والدكتورة همت الحداد أستاذ امراض الباطنة بطب قصر العيني سكرتير عام المؤتمر، ومسئول اللجنة العلمية بالمؤتمر، وبحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.


قصر العينى

مستشفيات جامعة القاهرة

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