"عملية لوز" تنهى حياة ملكة جمال برازيلية وأسرتها تقاضى المستشفى

كتبت فاطمة شوقى

توفيت جليسي كوريا، ملكة جمال البرازيل السابقة عن عمر يناهز 27 عامًا بعد إصابتها بنزيف في المخ وأزمة قلبية إثر عملية روتينية لإزالة اللوزتين، وتقدمت أسرتها بشكوى بسبب الإهمال الطبى، وفقا لصحيفة "الجلوبو" البرازيلية.

وفارقت كوريا، التي توجت ملكة جمال القارات المتحدة في البرازيل عام 2018 ، الحياة في مستشفى بمدينة ماكاي البرازيلية ، بعد أكثر من شهرين من عملية جراحية بسيطة للوزتين ، ويتم تشريح الجثة فى الوقت الحالى.

وقال ليديان ألفيس أوليفيرا ، كاهن عائلة كوريا "لقد خضعت لعملية جراحية لإزالة اللوزتين في نهاية مارس وبعد خمسة أيام في المنزل ، أصيبت بنزيف"، مضيفا "ذهبت إلى المستشفى حيث تعرضت لأزمة قلبية في 4 أبريل ، منذ ذلك الحين وهى في غيبوبة ، حتى توفت".

وفقًا لتقرير المعهد الطبي القانوني فإن كوريا توفت نتيجة الالتهاب الرئوي ، واعتلال الدماغ الناجم عن نقص الأكسجين ، والسكتة القلبية التنفسية ، والصدمة النزفية ونزيف الشريان اللوزتين".

وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا لديها أكثر من 52 الف متابع على الانستجرام ، التى تولته عائلتها بعد أن دخلت فى غيبوبة.

وولدت كوريا فى البرازيل فى بلد فقير، واستخدمت فى بداياتها حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى للتحدث عن نفسها.

بعد فوزها في مسابقى الجمال فى عام 2018 ، عملت الشابة كعارضة أزياء وخبيرة تجميل متخصصة في المكياج.