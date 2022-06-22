ضبط عاطلين والبحث عن 2 آخرين مذقوا جسد شاب فى المحلة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث مركز المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط عاطلين وهروب 2 آخرين بعدما قاموا بالتعدي على شاب بأسلحة بيضاء بقرية بلقينا، بسبب مشاجرة نشبت بينهم في وقت سابق بعد قيام المتهمين بكسر مراية سيارته بالتوك توك.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول "محمد.ع.ك"21 سنة لمستشفي المحلة العام مصاب بجرح نافذ بالصدر وجروح قطعية بالقدمين وحالته حرجة.

انتقل رجال المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين أثناء سير المجني عليه بسيارته اصطدم به متهمين بالتوك توك وتسببوا في كسر مراية السيارة، وتربص به المتهمين واستعانوا بـ2 آخرين واستوقفوا المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأحدثوا إصاباته وفروا هاربين.

وتم ضبط 2 منهم بينما يكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لضبط باقي المتهمين تحرر المحضر 23525 جنايات مركز المحلة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.