اليوم السابع
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مصرع طالبة بعد تناولها حبة الغلال السامة فى إحدى قرى السنطة بالغربية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:06 م
مصرع طالبة بعد تناولها حبة الغلال السامة فى إحدى قرى السنطة بالغربية جثه - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقيت طالبة فى العقد الثاني من عمرها، مصرعها اليوم عن طريق تناول حبة الغلال السامة بقرية ميت يزيد التابعة لدائرة مركز السنطة في محافظة الغربية، وتم نقلها الي مستشفي السنطة المركزي.
 
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز السنطة، يفيد بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع الطالبة "نورهان.م.ا" فى العقد الثاني من عمرها مقيمة بقرية ميت يزيد إثر تناولها حبة الغلال السامة.
 
 
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتبين أن الفتاة كانت تعانى من حالة نفسية سيئة تناولت على أثرها حبة الغلال ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة .

مدير امن الغربية

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