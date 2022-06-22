صديقه قتله بسبب خلاف على خردة.. كشف لُغز مقتل مسجل خطر بالإسماعيلية

وتوصلت تحريات مباحث قسم ثانٍ إلى أن وراء ارتكاب الجريمة، صديقه ويدعى "طعلت.ف. ش"، 35 عامًا، بائع خردة، ومسجل خطر، وأقدم على قتله بسبب الخلاف على بيع خردة"، حيث يعملان في جمع وبيع الخردة ومخلفات القمامة.

وكانت قد توصلت الأجهزة الأمنية بقسم ثانٍ الإسماعيلية إلي هوية صاحب الجثة التي عثر عليها صباح أمس، وهي لشاب مقتول بعدة طعنات في الركبة واليد والبطن والفخذ، واتضح أن الجثة لشاب يدعي محمد وجدي، 31 عامًا، مهنته في البطاقة سائق، ومسجل خطر، ومطلوب في 18 قضية متنوعة، مقيم في شارع المستشفى بحي ثانٍ الإسماعيلية.

وكان قد عثر الأهالي صباح أمس علي جثمان شاب بالطريق العام، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم معاينة الجثمان، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من العميد إبراهيم سعودي، مأمور قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بعثور الأهالي علي جثة شاب عمره 31 عامًا، مسجل خطر به طعنه باليد، ومقتول وموضوع داخل جوال، تحت شجرة بطريق منطقة الكيلو 2، بمدينة الإسماعيلية، وعلي الفور انتقل رجال المباحث المباحث إلي مكان الواقعة، وتم أخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم معاينة الجثمان، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الحميات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.