رئيس جامعة الأقصر يتفقد التشطيبات النهائية بمشروعات مدينة طيبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات الجامعية الجارية بمدينة طيبة يرافقه جمال سيد، أمين عام الجامعة، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 2022/2023 وخدمة طلبة الكليات المختلفة.

وتابع رئيس الجامعة خلال الجولة، سير أعمال التشطيبات النهائية الجارية بالمبنى الإنشائي الجديد لكلية الطب، للاطمئنان على معدلات التنفيذ، والتأكد من تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية في التشطيبات، مشيدا بجودة أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة مُسبقًا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقًا للمواصفات المُتفق عليها، تمهيدا لاستلامه وبدء الدراسة فيه العام المقبل.

كما تفقد الدكتور محمد محجوب، أعمال التشطيبات النهائية الخارجية بمبنى كليتي العلوم والتربية، مثل أعمال تركيب الانترلوك في الفناء الخارجي، وتركيب المظلات للكافيتريا، وتجهيز ملعبي الكليتين، وأعمال التجميل وزراعة النجيل وتركيب النافورات، والواجهات الخارجية وتركيب اللافتات ومداخل الكليتين.

وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال التشطيبات الداخلية انتهت، يتبقى بعض أعمال التشطيبات النهائية الخارجية، والتي أوشكت على الانتهاء، استعدادا لاستقبال اللجان الفنية للتأكد من صلاحية الكليتين لبدء الدراسة بهما العام الجامعي المقبل، مضيفا أن الكليتين تضمان قاعات دراسية وفصول التدريب والمعامل والمكاتب الإدارية والورش التدريبية المُجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

وكانت قد كرمت جامعة الأقصر، 163 من أعضاء هيئة التدريس الفائزين بجوائز النشر العلمي، وكذلك من تمت ترقيتهم والموظفين في الجهاز الإداري الحاصلين على درجة الدكتوراه، والطلاب الفائزين بجوائز والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الخارجية، احتفالا بعيد العلم الأول للجامعة، بقصر الثقافة، وذلك بحضور الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، عضو مجلس جامعة الأقصر.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلما تسجيليا عن الجامعة، من إخراج الدكتور عمرو عبدالعاطي، تلاه كلمة للدكتور بيومي محمد، وجه الشكر فيها لرئيس الجامعة، على اللفتة الطيبة لتكريم الموظفين بالجهاز الإداري الحاصلين على درجة الدكتوراه، والتي رفعت الروح المعنوية لديهم، وهى سنة حسنة نتمنى أن تتكرر كل عام.



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات (1)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات (2)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات (3)



رئيس جامعة الأقصر يتفقد سير أعمال التشطيبات النهائية بالمشروعات (4)