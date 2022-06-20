رئيس جامعة الأقصر يُهدي فوج حجاج القرعة شنط الحج وندوة لتوعيتهم بالمناسك

الأقصر – أحمد مرعى

أهدى الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اليوم الإثنين، حجاج قرعة وزارة الداخلية الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية التى أجرتها مديرية أمن الأقصر، شنطة المناسك والحج، مهنئًا الحجاج بزيارة بيت الله الحرام والحبيب المصطفى، وذلك بحضور كل من الدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد كمال، أستاذ كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر، والشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، والسيد جمال السيد أمين عام الجامعة، والسيد أحمد الفاضل أمين كلية الحاسبات والمعلومات، وحجاج بيت الله.

وهنأ رئيس الجامعة الحجاج بتلبية نداء الله للحج، وأوصاهم بالتحلي بالصبر خلال أداء مناسك الحج، واستثمار الوقت في الدعاء والذكر، مؤكدًا أن الحج ليس شراء هدايا، او التقاء أجساد بل هو تطهير للنفس وتزكية لها، وتجديد للإيمان وزيادة له، ومغفرة للذنوب والسيئات، فالحج المبرور يعود بعده الحاج كما ولدته أمه، موجهًا نصحه بعقد النية لاستغلال موسم الحج على أفضل وجه، وانتهاز تلك الفرصة التي اختارها الله لهم ليكونوا من بين المصطفين لأداء حج هذا العام.

وقدم الدكتور محمد كمال، صاحب مبادرة توزيع شنط الحج؛ شرحًا مفصلًا للحجاج حول الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم والإجراءات التي سيخضع لها الحجاج فور وصولهم الأراضي المقدسة وتوجيههم نحو سلوك المسار الصحيح خلال الطواف والسعي، حتى انتهائهم من أداء فريضة الحج، طالبًا من الحجاج الدعاء لمصر وأن يحفظها من كل سوء ويديم عليها وعلى شعبها نعمة الأمن والأمان.

كما بين الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر؛ أنواع الحج، وأركانه، وسنن الإحرام ومحظوراته، إلى جانب توضيح فضيلته خطوات مناسك الحج، وأعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة، وأكد مدير عام الوعظ والإرشاد بالأقصر أن الحج هو فريضة الختام وتمام الأمر؛ إذ هو المتمم لبقية أركان الإسلام، والجامع لدلائل الإيمان، داعيًا للحجاج بالقبول والتيسير.

فيما أوصى الشيخ أسامة حجاج حسني، واعظ بالأزهر الشريف، الحجاج التحلي بالصبر والحلم والتواضع، لكسب أجر الحج وحتى ألا يخسر رد المولى عزل وجل لنداء عباده حين يرددون لبيك اللهم لبيك؛ فيرد الله تبارك وتعالى مستجيبًا؛ لبيك عبدي وسعديك.

وسلم رئيس الجامعة والضيوف بقاعة الدكتور محمد محجوب عزوز بكلية الحاسبات والمعلومات؛ شنط الحج؛ التي تشتمل على مستلزمات الحاج خلال الإحرام إلى جانب إرشادات السفر ومعقمات، للحجاج والمعتمرين وسط حالة من البهجة والدعوات، موجهًا شكره للأستاذ الدكتور محمد كمال لمبادرته بتوفير شنط الحج لفوج الحجاج هذا الموسم، داعيًا أن يتقبل الله حجهم وأن يكون مبرورًا، ويردهم لأرض الوطن سالمين.



رئيس جامعة الأقصر يُهدي فوج حجاج القرعة شنط الحج (1)



رئيس جامعة الأقصر يُهدي فوج حجاج القرعة شنط الحج (2)



رئيس جامعة الأقصر يُهدي فوج حجاج القرعة شنط الحج (3)



رئيس جامعة الأقصر يُهدي فوج حجاج القرعة شنط الحج (4)