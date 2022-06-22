رئيس جامعة أسيوط يكشف عن بدء إجراءات إنشاء كلية جديدة للعمارة والتخطيط العمرانى

أسيوط – هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء إجراءات إنشاء كلية جديدة للعمارة والتخطيط العمراني لتنضم إلى كليات الجامعة وذلك في إعقاب صدور قرار بالموافقة من مجلس الجامعة وتقديم طلب إلى المجلس الأعلى للجامعات والتي من المقرر أن تشمل قسم العمارة بكلية الهندسة والقسم المناظر في كلية الفنون الجميلة و تجهيز مقر لها في الإمتداد العمراني الجديد للجامعة في مدينة أسيوط الجديدة.

جاء ذلك خلال استقباله للجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية والتي تضم الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين و الدكتور تامر عبد اللطيف الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، والدكتور عاطف عبد الحميد الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان ، و بحضور الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا و البحوث و المشرف على كلية الفنون الجميلة ، و الدكتور منصور المنسي مؤسس كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط ،و عميدها الأسبق ، و الدكتور محمد ثابت بداري رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة و عميدها السابق ، و الدكتور محمد عبد الحكيم و كيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ،و الدكتور محمد حلمي الحفناوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتورة سحر بطرس وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا أن الاجتماع يأتي على هامش زيارة أعضاء اللجنة لكلية الفنون الجميلة و ذلك لمتابعة مستوى أداء الكلية والتأكد من توافر جميع الإمكانيات المادية والبشرية ومطابقتها للمواصفات القياسية لكليات الفنون و التربية الموسيقية بالجامعات المصرية الحكومية وذلك ضمن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتكليف لجان القطاع بزيارة جميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها خلال العشر سنوات الأخيرة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى التطور الملحوظ التي تشهده كلية الفنون الجميلة في مختلف قطاعاتها و انتظام خدماتها التعليمية على الرغم من حداثة نشأتها، وما تحظى به من إقبال طلابي على الالتحاق بها، مؤكداَ على حرص إدارة الكلية على الجمع بين الخدمات التعليمية النظرية والتدريب العملي المتقدم بهدف تأهيل الطلاب ومواكبة التطور في سوق العمل وتلبية احتياجات المستفيدين من خريج متميز في النواحي التشكيلية والتصميمية وقادر على المنافسة عالميا