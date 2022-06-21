اليوم السابع
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رئيس جامعة أسيوط يقرر صرف مكافأة شهرا للعمال بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 05:10 م
رئيس جامعة أسيوط يقرر صرف مكافأة شهرا للعمال بمناسبة عيد الأضحى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط-هيثم البدرى

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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن قراره بصرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي بحد أدنى 500 جنيه، وذلك مراعاة للفئات أصحاب الأساسي المنخفض، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنياً ان يعيده الله عليهم وعلى الأمة جميعاً بالخير واليمن والبركات.

وقد أوضح رئيس الجامعة أنه من المقرر ان يستفيد من هذه المكافأة أكثر من 26 ألف موظفاً بمختلف الدرجات الوظيفية من كافة المنتسبين بالعمل داخل كليات وقطاعات الجامعة والعاملين بمستشفيات أسيوط الجامعية ومعهد جنوب مصر للأورام والخاضعين لكادر المهن الطبية ، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين  في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية وكذلك تقديراً لجهودهم وأدائهم المتميز خلال العام الدراسي الجارى 2021/ 2022، وتحفيزاً لهم على بذل مزيد من الجهد على مداومة العمل ورفع مستوى الأداء .

وأشار شوكت صابر أمين عام الجامعة إلى أن قرار رئيس جامعة أسيوط ينص كذلك على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة والعمالة باليومية والمنح التدريبية، مشيراً إلى سرعة البدء فى إجراءات احتساب المكافأة ليتم صرفها فى اقرب وقت ممكن.


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