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دبلوماسي أوروبي: الوضع في دونباس يؤثر على محادثات إدماج أوكرانيا في الاتحاد

الأربعاء، 22 يونيو 2022 02:13 م
دبلوماسي أوروبي: الوضع في دونباس يؤثر على محادثات إدماج أوكرانيا في الاتحاد الاتحاد الأوروبى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد دبلوماسى أوروبى، أن الوضع فى دونباس يؤثر على محادثات إدماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وكانت الكاتبة البريطانية جوانا بارتريدج قد أعربت عن اعتقادها أنه يجب على أوروبا الاستعداد من الآن لتوقف صادرات روسيا من الغاز للدول الأوروبية.

 

وأشارت الكاتبة - في مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية من أن روسيا سوف توقف صادراتها من الغاز قبل حلول الشتاء القادم للحيلولة دون تخزين الدول الأوروبية لاحتياجاتها من الطاقة مطالباً الدول الأوروبية بتقليص الطلب على الغاز الروسي والاعتماد على محطات الطاقة النووية.


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