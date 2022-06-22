حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 950 شخصا و600 جريح

كتب سمير حسنى

فى حصيلة جديدة، أفادت تقارير إعلامية بارتفاع عدد قتلى زلزال أفغانستان إلى 950 شخصا وأكثر من 600 جريح.

وضرب زلزال أفغانستان بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأضافت القناة أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال خلال الساعات القليلة القادمة.

وفى وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.