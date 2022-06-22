ارتفاع عدد الضحايا جراء زلزال أفغانستان إلى 880 قتيلا ومصابا

وقالت الهيئة - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا وعمق 51 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست، التي يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.

وأكدت الهيئة أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات.