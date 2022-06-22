ارتفاع عدد الضحايا جراء زلزال أفغانستان إلى 880 قتيلا ومصابا

أفادت وسائل الإعلام الرسمية فى أفغانستان اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذى ضرب البلاد وبلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر، إلى 280 قتيلا على الأقل وأكثر من 600 مصاب.
وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 46 كيلومترا جنوب غرب مدينة "خوست" الواقعة بالقرب من حدود أفغانستان مع باكستان، وعلى عمق 10 كيلومترات.
وأضافت القناة أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال خلال الساعات القليلة القادمة.
وفى وقت سابق أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب شرقي أفغانستان.
وقالت الهيئة - حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية - إن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا وعمق 51 كيلومترا جنوب غربي مدينة خوست، التي يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.
وأكدت الهيئة أنه لم ترد أي أنباء عن أضرار أو إصابات.
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