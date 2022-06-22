حبس المتهم بقتل عامل بسبب خلافات بينهما فى العجوزة 4 أيام

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس المتهم بقتل عامل فى منطقة ميت عقبة بالعجوزة بسبب خلافات بينهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة ميت عقبة، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد مصطفى خليل مفتش مباحث شمال الجيزة، وتبين من خلال التحريات مقتل شاب فى العقد الثالث من العمر.

وكشفت تحريات المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، هوية مرتكب الجريمة، وتمكن من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات بينهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.