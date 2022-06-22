تجديد حبس المتهمين بقتل حارس عقار لخلافات على المخدرات بالعبور 15 يوما

القليوبية - إبراهيم سالم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تجديد حبس شقيقين متهمين بقتل حارس عقار بدائرة قسم شرطة العبور بسبب خلافات بينهما على المخدرات 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة العبور يفيد ورود بلاغ شخص بأن شقيقه يعمل حارس خصوصي بأحد العقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم وتغيب منذ فترة وأغلق هاتفه المحمول.

وأضاف، أنه ذهب للبحث عنه في محل عمله فعثر على جثة شقيقه بإحدى الشقق الكائنة بالعقار محل عمله بدائرة قسم شرطة العبور وتبين عدم تواجد سيارته.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبمناظرتها تبين أن بها إصابات بالرأس كما عثر بجوار الجثة على 35 جرام هيروين و5 جرامات من مخدر الكريستال وميزان حساس ومبلغ مالي.

وتوصلت الجهود الأمنية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية وشقيقة والقى القبض عليهما واعترفا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.