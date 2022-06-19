المشدد 7 سنوات لـ3 متهمين و5 أعوام لـ5 آخرين سرقوا محل مجوهرات في قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين محمد أحمد راشد، وعماد سامي وردخان، وأمانة سر حلمي محمود، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لـ 3 متهمين، والمشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين آخرين، لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 18585 لسنة 2020 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 2160 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود س م"، 34 سنة، عاطل، و"مصطفى ي أ"، 33 سنة، عاطل، و"محمد ع م"، 35 سنة، عاطل، و"جون ع ح"، 32 سنة، و"نشأت ع ح"، 28 سنة، و"عماد س م"،27 سنة، و"أحمد ع س"، 26 سنة، و"ط س م"، 28 سنة، سرقوا عمدا محل مجوهرات كائب بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم، وخططوا ونفذوا سرقة محل مجوهرات كائب بدائرة مركز شرطة قليوب، لوجود خلافات سابقة بين أحد المتهمين وبين مالكه، فاختمرت في ذهنه سرقته، فخطط بمشاركة الأخرين على سرقة المحل، وتوجهوا إلى المكان، عقب انتهاء موعد عمله المحل، وعندما سنحت لهم الفرصة، قاموا بالدلوف للمحل وسرقة محتوياته.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد، عاطلين، لبعضهم معلومات جنائية، لاتهامهم بسرقة محل مجوهرات كائب بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وتم إحالتهم للنيابة العامة العامة التي أمرت باستمرار حبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.