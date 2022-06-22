برلين: الناتو لن يترك أحد داخل الحلف بمفرده فى مواجهة التهديد

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريخت، أن الحلفاء في حلف الناتو متأكدون أنه لن يترك أحد في الحلف بمفرده في مواجهة التهديد، وفقا لروسيا اليوم.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، إن الوضع في ليتوانيا بهذا الشأن أننا كحلف أعلنا بوضوح أننا ندعم الجانب الشرقي بشكل حيوي، وعملنا بشكل سريع للغاية، وقمنا بتعزيز وحداتنا ليس فقط بالعسكريين بل الأسلحة الضرورية والمعدات.

وتابعت وزيرة الدفاع الألمانية: "من المهم جدا بالنسبة لنا أن يثق كل حليف لنا بأننا نقف إلى جانب بعضنا البعض، وأن يعتمد على أنه لن يترك أحد في الحلف بمفرده.