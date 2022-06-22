النيابة ومحافظ البحيرة ينتقلان لموقع حادث انقلاب قطار الغلال

البحيرة - ناصر جودة

انتقلت منذ قليل النيابة لموقع حادث انقلاب قطار بضائع فى منطقة البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة بالقرب من مزلقان الشرقاوى، وأسفر الحادث عن مصرع "عيشة. ع " 60 عاما، وكذلك أسفر الحادث عن تحطيم منزل بحرم قطار السكة الحديد.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب عربات قطار محملة بالغلال، وذلك عند مزلقان الشرقاوى بقرية البستان التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم فرض كوردون أمنى بمحيط المكان بمعرفة رجال الحماية المدنية، وجار العمل على رفع آثار الحادث وفتح الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

في سياق آخر توجه محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، لموقع الحادث، وأمر بسرعة تقديم المساعد الطبية اللازمة للمصابين وتكليف مسئولى المدينة بالتنسيق مع السكك الحديد لرفع آثار الحادث.