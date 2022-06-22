اليوم السابع
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الأربعاء، 22 يونيو 2022 05:46 م
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المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته حشيش بالشرقية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 04:46 م
المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته حشيش بالشرقية قفص - صورة أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته فى القضية رقم 6188 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 852 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

 

تعود أحداث القضية ليوم 21 مارس الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بتمكن الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس من ضبط المدعو محمد ع م خ، 23 سنة، عامل بمصنع زجاج، مقيم بدائرة مركز الزقازيق؛ بحوزته كمية من جور الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها.

 

عقب تقنين الإجراءات تمت إحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.


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جنايات الزقازيق



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