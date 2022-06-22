السجن المشدد 3 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز سيدتين فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته في القضية رقم 5572 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5628 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بتهمة ابتزاز وتهديد سيدتين بنشر صور خادشة لهما من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مقابل مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية ليوم 18 من شهر فبرايرر من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات، من "ق خ " ربة منزل مقيمة دائرة مركز بلبيس، على أثر خلاف بين زوجها والمتهم محرر بشأنها محاضر بالشرطة، قام المتهم بنشر صور لها مفبركة، كما حررت "ج ح" ربة منزل، محضرا ضد نفس الشاب تتهمه بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل إجبارهما على دفع مبالغ مالية له وابتزازهما.

توصلت تحريات المقدم محمود مدين، رئيس فرع شرق الدلتا، بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إلى صحة الواقعة وقيام الشاب بإدارة الحساب الذى تم إرسال عبارات تهديد مسيئة منه، للمجنى عليهما الأول والثانى، وتم القبض عليه وبفحص هاتفه عثر على ثمة أدلة تدل على ارساله عبارات تهديد لهما، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا، إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما، اعتدى على مبادئ وقيم المجتمع المصرى بأن نشر عن طريق شبكة المعلومات الدولية، الفيس بوك، المحتويات المسيئة محل الاتهامات.