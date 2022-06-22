المشدد 3 سنوات لصاحب محل أحذية بتهمة حيازة كمية من الحشيش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة صاحب محل أحذية بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 3616 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 564 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية ليوم 21 من شهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن قيام "سيد ع إ " 42 عاما صاحب محل أحذية مقيم بمحافظة الغربية، بالاتجار في مخدر الحشيش، وتم عمل كمين له بدائرة مركز بلبيس وضبط بحوزته 36 قطعة من مخدر الحشيش، بقصد الإتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.