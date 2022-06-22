اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لقارئ عدادات وعامل لحيازتهما مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:53 ص
المشدد 6 سنوات لقارئ عدادات وعامل لحيازتهما مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة قارئ عدادات وعامل حضوريا للأول وغيابيا للثانى بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم  3591 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 627 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية لشهر  فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن  قيام " إسماعيل الـ" 30 عاما قارئ عدادات بشركة شعاع، ومقيم بلبيس، و"سليمان إ س" مقيم بلبيس، بالإتجار  فى المواد المخدرة، تم عمل  كمين وتم ضبط المتهم الأول بحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص، فيما لاذا المتهم الثانى بالفرار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

 


الشرقية

مخدرات بلبيس

قارئ عدادات

هيروين

جنايات الزقازيق



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