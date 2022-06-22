اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 يونيو 2022 10:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السيطرة على حريق محدود في مصنع بلاستيك بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 22 يونيو 2022 09:28 م
السيطرة على حريق محدود في مصنع بلاستيك بالعاشر من رمضان حريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثالث في مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع ال للبلاستيك في المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.
 
على القور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تبين نشوب حريق محدود في الطابق الثالث من المصنع دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.
 
 

حريق

العاشر من رمضان

السيطرة على حريق

الشرقية

الحماية المدنية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة