السيطرة على حريق محدود في مصنع بلاستيك بالعاشر من رمضان

الشرقية فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب في الطابق الثالث في مصنع بلاستيك في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع ال للبلاستيك في المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على القور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تبين نشوب حريق محدود في الطابق الثالث من المصنع دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.