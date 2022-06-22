مصرع ربة منزل فى حادث انقلاب قطار بضائع محمل بالغلال بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت ربة منزل مصرعها فى حادث انقلاب قطار البضائع المحمل بالغلال بمنطقة البستان بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت منطقة البستان التابعة لدائرة مركز الدلنجات بالبحيرة قد شهدت انقلاب قطار بضائع بالقرب من مزلقان الشرقاوى وأسفر الحادث عن مصرع "عيشة. ع " 60 عاما وكذلك أسفر الحادث عن تحطيم منزل يحرم قطار السكة الحديد.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب عربات قطار محملة بالغلال، وذلك عند مزلقان الشرقاوى بقرية البستان التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم فرض كوردون أمنى بمحيط المكان بمعرفة رجال الحماية المدنية ، وجارى العمل على رفع آثار الحادث وفتح الطريق وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.