الدفاع المدنى السعودى يؤكد حظر استخدام أسطوانات الغاز المسال بمخيمات الحجاج

أكدت المديرية العامة للدفاع المدنى السعودى حظر دخول واستخدام أسطوانات الغاز المسال بمختلف الأنواع والأحجام إلى مخيمات الحجيج ومقار الجهات الحكومية في المشاعر المقدسة، ابتداءً من صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة في إطار منظومة الإجراءات الوقائية التى يفرضها الدفاع المدنى للحد من مخاطر الحريق أثناء تجهيز مخيمات الحجيج في المشاعر، وخلال مدة وجود الحجاج بها حتى مغادرتهم
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن قرار حظر دخول واستخدام الغاز لمنطقة المشاعر سيُنفَّذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث سيُصادر كل ما يُضبَط من مواقد تعمل باستخدام الغاز أو أسطوانات قد تستخدَم في أغراض الطهي، وستطبق الإجراءات النظامية المقررة بحق المخالفين.
وأشارت إلى أن فرق الإشراف الوقائي والسلامة بالدفاع المدني ستتابع عدم استخدام الغاز داخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات، من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية التي تشمل جميع مقار الجهات الحكومية والمنشآت التجارية في منطقة المشاعر؛ حفاظاً على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.
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