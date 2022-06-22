إيطاليا تعلن تجميد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو

كتب أحمد عرفة

أكدت وزارة المالية الإيطالية أن السلطات المختصة المتمثلة فى الحرس المالي الإيطالي جمد ممتلكات لمواطنين روس بقيمة 1.7 مليار يورو، وذلك تطبيقا للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة المالية الإيطالية، إنه اعتبارا من 23 فبراير الماضي فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من تصعيد عسكري بدأ الحرس المالي عمليات فحص اقتصادية وممتلكات تستهدف الأفراد والكيانات الاعتبارية المدرجة في قوائم التدابير التقييدية التي أدخلها الاتحاد الأوروبى.

ولفتت وزارة المالية الإيطالية، إلى أنه اعتبارا من 31 مايو الماضي تم اتخاذ إجراءات تجميد ضد 14 كيانا، بما في ذلك المباني والمركبات والسفن والأراضي وأسهم الشركات، بإجمالي أكثر من 1.7 مليار يورو.