وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/ - أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير 1496 دبابة و3614 مركبة قتالية مصفحة و752 نظام مدفعي و239 راجمة صاروخية متعددة الإطلاق و182 مروحية و614 طائرة بدون طيار و137 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت في تدمير 2543 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 60 وحدة من المعدات الخاصة، لافتة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي (أفدييفكا) و(باخموت).

وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في البلاد إلى 916 قتيلا ومصابا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام" أنه بحلول صباح اليوم 22 يونيو، تضرر 916 طفلا في أوكرانيا نتيجة للعملية العسكرية وعلى وجه الخصوص، قتل 324 طفلا وأصيب 592 آخرون، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (307 أطفال) وتضررت 2052 مؤسسة تعليمية، 210 منها دمرت بالكامل".

من جهته، قال وزير الصحة الأوكراني، فيكتور لياشكو - خلال تصريح أدلى به خلال وجوده بمدينة لوبلان بشرق بولندا، نقله راديو بولندا - "إن القوات الروسية دمرت 101 مستشفى و400 صيدلية و100 سيارة إسعاف منذ بدء العملية العسكرية، موضحا أن هذه العملية ألحقت أيضا أضرارا جسيمة بـ 700 مستشفى و300 مركز صحي".

وردا على سؤال حول أكبر المشاكل التي تواجه النظام الصحي الأوكراني، قال لياشكو" إن المواطنين في المناطق المتضررة يقاتلون من أجل البقاء ولا يبلغون الأطباء عن أمراضهم ومشاكلهم الصحية، معبرا عن امتنانه البالغ للشعب البولندي الذي قدم الدعم لبلاده منذ بدء العملية".

من ناحية أخرى، أكدت قيادة قوات دونيتسك، أن قوات الفصائل الأوكرانية المسلحة أطلقت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 قذيفة هاون من عيار 120 مم، و7 قذائف مدفعية من عيار 152 مم على أراضي الجمهورية.

وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن القصف شمل منطقتي /كييفسكي وبتروفسكي/ بمدينة (دونيتسك) وكذلك بلدتي جولموفسكي وزايتسيفو.

وتعلن سلطات دونيتسك ولوجانسك بشكل دوري، عن قصف عنيف بالمدفعية والصواريخ من جانب جيش أوكرانيا وفصائل القوميين، واستهداف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية وخاصة مرافق البنية التحتية الحيوية.