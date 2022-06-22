اليوم السابع
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أمن القاهرة يضبط عاطلا بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية فى الإسكندرية

الأربعاء، 22 يونيو 2022 11:43 ص
أمن القاهرة يضبط عاطلا بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية فى الإسكندرية سرقة شقة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وبحوزته (هاتف محمول – "كمية من المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر - مبلغ مالى).

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية) بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

 


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